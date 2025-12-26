الاحتلال يقتحم بلدة قبطية جنوب جنين.. والمستوطنون يهاجمون ترمسعيا

شهدت الضفة الغربية المحتلة، أحداثا ساخنة حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قبطية جنوب مخيم جنين، إلى جانب شن المستوطنين هجوما على منزل في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

اقتحام قباطية في جنين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوب جنين.

وأوضحت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات وجرافة عسكرية، ونشرت فوق المشاة في شوارعها، كما القناصة على أسطح بعض البنايات.

وفي سياق متصل، هاجم المستوطنين، اليوم الجمعة، منزلا في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وأشارت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، بأن مستوطنين من مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي البلدة، هاجموا منزل عائلة أبو عواد، دون أن يبلغ عن إصابات أو تخريب ممتلكات.