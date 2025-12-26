أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادثة المسجد الحرام

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اطمأن، اليوم الجمعة، على الحالة الصحية لرجل الأمن الجندي ريان بن سعيد ابن يحيى آل أحمد، الذي أُصيب أثناء أداء مهامه في المسجد الحرام، وذلك خلال اتصال هاتفي.

وشدد وزير الداخلية، على أن ما قام به الجندي يُجسد القيم السامية التي يتحلى بها رجال الأمن.

وأثني وزير الداخلية خلال الاتصال بما أبداه الجندي "ريان" من شجاعة وتفانٍ ويقظة عالية تعكس إخلاصه في أداء مهامه الأمنية، مؤكدًا أن ما قام به يُجسد القيم السامية التي يتحلى بها رجال الأمن كافة في خدمة الدين والوطن.

وبين أن هذا التصرف البطولي لم يكن مجرد أداء للواجب الوطني، بل موقف إنساني نبيل يُجسد أسمى معاني التضحية والفداء، ويعكس الجاهزية العالية والكفاءة المهنية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة داخل الحرم المكي الشريف.

وثمّن بما يحظى به رجال الأمن من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، تقديراً لجهودهم الكبيرة وتضحياتهم المستمرة في حفظ أمن وسلامة المسجد الحرام وضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن هذا الدعم يمثل دافعاً أساسياً لمواصلة العطاء والتميز في أداء المهام الأمنية، سائلاً الله عز وجل أن يمن على رجل الأمن بالشفاء العاجل، وأن يعيده سالماً إلى ميدان الشرف لمواصلة خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وكانت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، قد باشرت في حينه حادثة إقدام شخص على إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية في المسجد الحرام، حيث أُصيب رجل الأمن أثناء محاولته الحيلولة دون ارتطامه بالأرض عند سقوطه، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.