حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

شهد المسجد الحرام في السعودية حادثًا مأساويًا، حيث ألقى أحد المعتمرين نفسه من الأدوار العلوية للمسجد، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن أثناء محاولته منعه من السقوط.

وتدخلت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام فور وقوع الحادث للسيطرة على الموقف وضمان سلامة المصلين والمعتمرين.

من جانبه، علق الشيخ عبدالرحمن السديس على الحادث، مؤكدًا أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنه يجب عدم تعريضها للتهلكة.

وقال السديس مستشهدًا بالقرآن الكريم: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وبحديث النبي ﷺ: «مَن قتلَ نفسَهُ فهو في نارِ جهنَّم»، والعياذ بالله.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية بجهود رجال الأمن، وما يبذلونه من حرصٍ ويقظةٍ دائمة فى حفظ أمن الحرمين الشريفين، وضمان سلامة القاصدين، ومنع أى خطر قد يهدد أرواحهم أو أرواح غيرهم، مؤكدًا أن ما يضربه رجال الأمن من أروع صور الحرص والمسؤولية يُعد نموذجًا مشرّفًا لرجل الأمن السعودى، ويعكس رقى تعامله الأخلاقى والإنسانى.