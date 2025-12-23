قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بعد رحيله.. من هو الشيخ فيصل النعمان الذي عاش عمره مناديا للصلوات؟

الشيخ فيصل النعمان
الشيخ فيصل النعمان
أحمد سعيد

توفي الشيخ فيصل النعمان، مؤذن الحرم النبوي الشريف، أمس وذلك على أثر وعكة صحية أصيب بها، تاركا وراءه مسيرة حافلة في خدمة إقامة الأذان بـ المسجد النبوي .

ووفقًا لوسائل إعلامية سعودية، فإنّ سبب وفاة الراحل كان نتيجة وعكة صحية ألمّت به في الفترة الماضية، ونُقل بسببها لأحد المستشفيات في المدينة المنورة ليتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وشهدت حالته بحسب ما نقله الفريق الطبي المعالج، تحسنًا لكن سرعان ما تدهورت صحته بشكل مفاجئ، ليُعلن بعد ذلك عن وفاته بشكل رسمي مساء أمس الاثنين.

من هو الشيخ فيصل النعمان مؤذن الحرم النبوي؟

وُلد الشيخ فيصل النعمان في المدينة المنورة، وتلقى تعليمه في مدارس المدينة المنورة، وتخرج في جامعة طيبة بالمدينة المنورة.

يمثل الشيخ فيصل النعمان بحسب المقربين منه، امتدادًا لمسيرة أًُسرية مباركة بخدمة إقامة الأذان في الحرم النبوي الشريف، حيث سار على خطى والده المشهور في الأوساط السعودية والعربية، الشيخ عبد الملك النعمان، الذي بدأ مسيرته في إقامة الأذان في الحرم النبوي عندما كان في سن الـ14، واستمر في هذه المهمة العظيمة حتى وفاته.

عُين الشيخ فيصل النعمان مؤذناً رسمياً في المسجد النبوي الشريف عام 1438هـ (2017م) ضمن مجموعة من المؤذنين الشباب الذين اختيروا لمواصلة رسالة الأذان بوجه حضاري ومتجدد.

اتبع الشيخ فيصل النعمان في أدائه مدرسة المدنية في الأذان، التي تعتمد على الوقار، والمدود الهادئة، والخشوع العالي، بعيدًا عن التكلف، ليصبح صوته ونداءه مألوفًا لدى المصلين والزوار، حاملاً رسالة سامية في أرجاء المسجد النبوي.

وفاة الشيخ فيصل النعمان

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قدم نعيا باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛ في وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل بن عبدالملك نعمان.

ودعا الشيخ عبدالرحمن السديس، المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمةٍ ورفعٍ لنداء الأذان في مسجد رسول الله ﷺ، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

أفضل أدعية للميت

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

دعاء للميت بعد الفجر

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

