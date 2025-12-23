أدعية قضاء الحاجة وتيسير الأمور.. رددهه عقب التسليم من الصلاة

أدعية قضاء الحاجة وتيسير الأمور ..في لحظات الضيق وكثرة المسؤوليات، لا يجد المسلم ملجأً أصدق ولا بابًا أوسع من باب الدعاء، فهو الصلة المباشرة بين العبد وربه، وهو التعبير الحقيقي عن التوكل واليقين بأن تدبير الأمور بيد الله وحده.

لذلك يحرص الناس على الإكثار من الأدعية التي تُيسِّر الشؤون وتُقضى بها الحاجات، إيمانًا بأن الدعاء عبادة عظيمة، وسلاح فعّال يلجأ إليه المؤمن عندما تضيق به الأسباب وتتعثر الطرق.

أدعية قضاء الحاجة وتيسير الأمور

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأذكار والأدعية التي تُقال بعد الصلوات المفروضة عمومًا، ولصلاة الفجر خصوصية عظيمة لما فيها من بركة وبداية ليوم جديد. ومن أجلِّ ما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قالت:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، وحين يسلّم، يقول: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا».

كما روى الإمام الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحُرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل».

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب:

«اللهم أجرني من النار» سبع مرات.

ويبقى للمسلم بعد ذلك أن يدعو بما شاء، وأن يختار من الدعاء ما يجمع الخير كله ويحقق أعظم النفع في دنياه وآخرته.

ومن أفضل ما يُلهَج به اللسان ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:

اللهم صَلِّ على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاةً تدوم ولا تزول.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد أكرم نبي، وأعظم رسول من جاهه مقبول، ومحبّه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاةً تشفي من الأسقام والنحول، والأمراض والذبول، وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاةً تشمل آل بيت الرسول، والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أذكار الصباح فضلها عظيم

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.

اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.

استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

ومن أعظم الأدعية التي تشرح الصدر وتذهب الهم وتفتح أبواب الفرج قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».

دعاء يشرح الصدر وييسر الأمر

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكِبر، ربِّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

فهذه الأدعية الجامعة، إذا واظب عليها المسلم بقلب حاضر ويقين صادق، كانت سببًا في تيسير الأمور، وقضاء الحاجات، وطمأنينة النفس، وبركة الأيام، والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

