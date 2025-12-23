قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء مكتوب يفتح الأبواب المغلقة وييسر الرزق.. احرص عليه في هذا التوقيت

عبد الرحمن محمد

دعاء مكتوب يفتح الأبواب المغلقة وييسر الرزق .. الرزق لا يقتصر على المال فقط، فقد يشمل الأبناء، وتيسير الزواج، وأداء العمرة أو الحج، أو الشفاء من مرض، أو النجاة من حادث، وغيرها من نعم الله التي يهبها لعباده. 

والدعاء يعد من أهم أسباب تحصيل الرزق، إذ يلجأ المسلم إلى الله تعالى وحده ليقربه منه وينال رضاه ويقضي حوائجه من مال أو صحة أو توفيق أو أي أمر يطلبه.

ويستحب أن يكون دعاء فتح أبواب الرزق في أوقات مميزة كالسجود أثناء الصلاة، أو قيام الليل، أو بعد صلاة الفجر، حيث تكون القلوب أكثر خشوعًا وترتفع الدعوات بالخشية والتضرع. 

ولا يشترط أن يكون الدعاء بصيغة مأثورة، بل يكفي شعور الداعي بالقرب من الله والإحساس بأن الله معاه، فالإخلاص والخشوع هما الأساس في قبول الدعاء وتحقيق الاستجابة.

ويُعد دعاء فتح الأبواب المغلقة وسيلة للتقرب من الله وطلب رحمته ومغفرته وتحقيق الحاجات، خصوصًا في الأمور المتعلقة بالرزق، فلا يجوز صرف دعاء الرزق إلى غير الله. 

وينبغي على المسلم المواظبة على الدعاء المستمر والالتجاء إلى الله في كل وقت وحين، مع الثقة واليقين بأن الله تعالى هو الكافي والمستجيب لكل حاجة.

دعاء جلب الرزق


اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

من قال "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح ابواب الرزق للمسلم كيفما شاء.

قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا). اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحَلالِك عن حرامك وبفضلك عمَّن سواك.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء وسقم (تقال عند شرب ماء زمزم). اللهم يامالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شي قدير. 

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك.

الهي ادعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، فصل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر إنّك أرحم الراحمين لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا واسعا طيبًا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا" ورد النهي عن نوم الصبيحة، وذكر أنه يقطع الرزق وأن أول كل نهار وقت توزيع الأرزاق.

أسباب ضيق الرزق

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يقول صاحبه: « دايمًا مش ملاحق على المصاريف واللي خارج من المرتب مش قد اللي داخل؛ فما السبب وماذا أفعل؟».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السبب إرتفاع الأسعار وكثرة الاحتياجات والتفكير الدائم فى تقليل النفقات.

وأوضح أن حل هذه المشكلة يرجع إلى محاولة السائل زيادة دخله؛ فالمسؤليات تزيد مع الوقت وتتأثر بكثرة احياجات أسرته.

ونصح أمين الفتوى السائل بالبحث عن عمل إضافي؛ لفتح أبواب رزق متعددة بالعمل فى مجال يجيد العمل فيه، مختتمًا " الأمر يحتاج إلى تفكير مبدع منك ".


 

