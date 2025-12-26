حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام

أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تعليقًا على حادثة إلقاء أحد المعتمرين نفسه داخل المسجد الحرام، أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وعدم تعريضها للتهلكة، مشددًا على حرمة إيذاء النفس أو تعريضها للخطر تحت أي ظرف.

واستشهد الشيخ السديس بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾،

وبقول النبي ﷺ: «مَن قتلَ نفسَهُ فهو في نارِ جهنَّم»، والعياذ بالله، مؤكدًا أن الإسلام جاء بصيانة الأرواح وحمايتها، وأن النفس أمانة يجب الحفاظ عليها.

وكان الحرم المكي قد شهد، اليوم، قيام شخص بإلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية داخل ساحة المسجد الحرام، في حادثة تعاملت معها القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بسرعة وحرفية عالية، وفق ما أعلنه الأمن العام السعودي في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن رجال أمن الحرم باشروا الحالة في حينها، حيث حاول أحد رجال الأمن منع الشخص من الارتطام بالأرض أثناء سقوطه، ما أسفر عن إصابته أثناء أداء واجبه، في موقف يعكس الجاهزية العالية والتفاني في حماية الأرواح داخل المسجد الحرام.

وأضاف الأمن العام أن الجهات الأمنية قامت فورًا بنقل الشخص ورجل الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، دون الإخلال بسير الحركة داخل المسجد الحرام.

وفي السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مباشرة الواقعة، بالتزامن مع تأكيد الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على منصة «إكس» صحة الحادثة، مشددًا على أن التعامل الأمني تم وفق الأنظمة المعتمدة وبما يضمن سلامة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام.

وأكدت الجهات المختصة أن الوضع داخل المسجد الحرام مستقر، وأن الحركة لم تتأثر، حيث استمرت الشعائر الدينية بشكل طبيعي عقب السيطرة على الموقف والتعامل مع الحادثة.