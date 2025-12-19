قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإنس والجن .. خطيب المسجد الحرام: الله متولي أمر الخلائق والعوالم

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن  الله تبارك وتعالى هو الولي المتولي أمر الخلائق والعوالم، إنسهم وجنهم، أحيائهم وجماداتهم.

إنسهم وجنهم

وأوضح " المعيقلي" خلال خطبة الجمعة الأخيرة من شهر جمادي الآخرة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن تعالى خالق الخلق وحده وهو المتولي أمر خلقه، وولاية الله تعالى على نوعين.

وتابع:  أولها ولاية عامة للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، فهو سبحانه خالقهم ومالكهم، يدبر أمرهم، ويقدر أرزاقهم، والعباد كلهم تحت ولايته، وطوع تدبيره، والولاية الثانية ولاية خاصة، وهي ولاية المحبة والتأييد والنصرة والحفظ والتوفيق والهداية.

وأشار إلى أنها خاصة بالمؤمنين وعباد الله الصالحين، منوهًا بأن المؤمن يجاهد نفسه، ويلتمس هداية ربه، فإذا أذنب عاد إلى وليه تائبًا، وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين، ومنفية عن الكافرين.

وأضاف أنه تعالى إذا تولى الله عبدًا اجتباه، وأكرمه وهداه، فإذا تقرب العبد من ربه شبرًا، تقرب الرب منه ذراعًا، وإذا تقرب العبد إليه ذراعًا تقرب منه الرب باعًا، وإذا أتاه العبد يمشي أتاه الرب هرولة، وتولاه ولاية خاصة.

أكرمه وهداه

وأردف: فهذا يوسف عليه السلام، أُلقي في ظلمات الجب، فأحوج الله سبحانه القافلة إلى الماء لتخرجه، وأحوج امرأة العزيز إلى الولد لتأخذه وتتبناه، وأحوج أهل السجن لتعبير الرؤى حتى يخرج من السجن.

واستطرد: وأحوج عزيز مصر إلى أن يتخذه وزيرًا على خزائن الأرض، ثم أحوج إخوته للعودة إليه، فجمع الله شمله بوالديه وهو في غاية العز والرفعة، منوهًا بأن من كان الله وليه، جاهد نفسه على إخلاص العمل له.

وواصل: وجرد نفسه عن حظوظها، وبلجام الطاعة ألجمها، وأقامها فاستقامت، وألانها فلانت، حتى تصبح حركاته وسكناته في رضى ربه ومولاه، خالصة له وحده لا شريك له، من كان الله وليه، اطمأن قلبه، وصلح باله، ووثق بنصرة ربه، فكان في حصن حصين وركن شديد. 

تقرب الأولياء المقربون

وأشار إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه المبين أوصاف أوليائه المتقين، وبيَّن رفيع مكانتهم وعُلُو منزلتهم، وطيب ما بهم، وهم الذين جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان، وصلاح الظاهر والباطن بالتقوى، وبحسب إيمانهم وتقواهم تكون ولايتهم لله.

ونبه إلى أنه ما تقرب الأولياء المقربون، ولا تنافس المتنافسون بشيء أحب إلى الله من فرائضه التي فرضها، وواجباته التي أوجبها، ثم شمروا إلى النوافل فأدوا ما استطاعوا منها، حتى يحبهم الله.

وبين أن من أبواب التوحيد العظيمة التي زلت فيها بعض الأقدام هو باب الولاية؛ حين لم يزن أصحابها أعمالهم بميزان الكتاب والسنة، ولم يضبطوها بفهم سلف الأمة، فحصل الغلو في الأولياء، حتى إن بعض الناس أصبحوا يدعون الأولياء من دون الله.

وأكمل: ويستغيثون بهم، ويذبحون وينذرون لهم، ويطوفون بأضرحتهم، بزعمهم أن ذلك يقربهم من الله، وأنهم وسائل وشفعاء للوصول إلى مرضاة الله، مبينًا أن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الشبهة.

ولفت إلى أن الأولياء الصالحون هم عباد مكلفون، لا يُصرف لهم شيء من أنواع العبادة، سواء في حياتهم أو بعد مماتهم، بل ولا يُبنى على قبورهم، ولا تُتخذ أماكن قبورهم عبادة.

وقال: "والصواب في هذا الباب لا إفراط ولا تفريط في حق الأولياء، لا جفاء يُسقط حقهم، ولا غلو فيهم، بل نحبهم في الله ونترضى ونتَرَحَّم عليهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم".

خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي خطبة الجمعة من المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع قائد حفار انهار عليه جزء من جبل رملي بالعياط

المتهم

القبض على بلطجي تحـ.رش بفتاة في منيا القمح الشرقية

المتهم

القبض على سائق توك توك صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بالغربية

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد