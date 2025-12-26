الداخلية السورية: منفذ هجوم حمص وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الجمعة أن منفذ هجوم حمص وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد.

هجوم حمص

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، في تصريحات لفضائية "العربية" : "نحن حاليًا نقوم بجمع الأدلة المادية وسنكشف هويته".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت الداخلية السورية أنها تباشر التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي العمل الإجرامي في حمص، بعدما طوقت قوى الأمن موقع الانفجار.

وكشفت وزارة الداخلية السورية أن لديها طرف خيط وستصل قريبا إلى منفذ تفجير المسجد في حمص.

وأشارت إلى أن التفجير في حمص حدث في منطقة متداخلة من الناحية الطائفية، لافتة إلى أن إثارة الفتنة الطائفية بتفجير المسجد في حمص احتمال وارد.

وأكدت الداخلية السورية أنه لن يستطيع الإرهاب ضرب الوحدة الوطنية.