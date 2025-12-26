أبو الغيط يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في حمص

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب بحمص السورية ظهر اليوم 26 ديسمبر الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ونبه المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إلى كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

وجدد المتحدث التأكيد على دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية واجتثاث منابعها.

