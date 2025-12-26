قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهري وكبار علماء الأوقاف يقدمون واجب العزاء فى الشيخ منصور الرفاعي عبيد |شاهد
بعد حسم 484 مقعدًا.. خريطة الأحزاب في البرلمان الجديد
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
أبو الغيط يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في حمص

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
الديب أبوعلي

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب بحمص السورية ظهر اليوم 26 ديسمبر الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ونبه المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إلى كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

وجدد المتحدث التأكيد على دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية واجتثاث منابعها.

الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية مسجد الإمام علي بن أبي طالب مسجد الإمام علي حي الذهب بحمص سوريا حمص تفجير

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
منة شلبي
نشرة المرأة والمنوعات
محمود حميدة
