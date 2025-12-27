ترامب: روسيا ترغب في الوصول لاتفاق سلام ولدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب لنيويورك بوست: أعتقد أن روسيا ترغب في الوصول لاتفاق سلام وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي: في كل مرة يرغب أحد الطرفين الروسي أو الأوكراني في اتفاق سلام يرفض الطرف الآخر.

وتابع ترامب لنيويورك بوست: أنهيت 8 حروب وحرب روسيا على أوكرانيا أصعبها على الإطلاق لكنني أعتقد أننا سننجح في ذلك.

وفي سياق أخر توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركز المحادثات مع نتنياهو على قطاع غزة.

وكانت الصحيفة ذاتها نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأنه لن يعترف بأرض الصومال في الوقت الحالي.

وقال ترامب لــ "نيويورك بوست": لن أحذو حذو نتنياهو بالاعتراف سريعا باستقلال أرض الصومال.

وردا على سؤال بشأن عرض أرض الصومال للولايات المتحدة بإنشاء ميناء عسكري ذكر الرئيس الأمريكي: كل شيء قيد الدراسة.