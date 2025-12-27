قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
رئيس رابطة الأندية المحترفة: عزيمة أبطال منتخب مصر تقهر المستحيل
محمد رمضان : سأحتفل بالعام الجديد على أرض بلدي وسط أهلي
أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال

نقلت صحيفة نيويورك بوست عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأنه لن يعترف بأرض الصومال في الوقت الحالي.

وقال ترامب لــ "نيويورك بوست": لن أحذو حذو نتنياهو بالاعتراف سريعا باستقلال أرض الصومال.

وردا على سؤال بشأن عرض أرض الصومال للولايات المتحدة بإنشاء ميناء عسكري ذكر الرئيس الأمريكي: كل شيء قيد الدراسة.

وكان الصومال يوم الجمعة أعلن رفضه الهجوم المتعمد على سيادته من خلال اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

وأكد الصومال عزمه على اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية والسياسية للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

وأشار الصومال إلى أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه ولا يمكن فصله أو التصرف فيه.


وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الاعتراف الرسمي بما تسمي دولة جمهورية أرض الصومال المستقلة، في خطوة تاريخية تمثل أول اعتراف علني من دولة الاحتلال، إسرائيل، باستقلال الإقليم الواقع في القرن الأفريقي.

كما وقع الجانبان اتفاقًا لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة تشمل تعيين سفراء وفتح سفارات في عواصم البلدين.


وجاء الإعلان بعد حوار طويل ومستمر بين الجانبين على مدار العام الماضي، كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس

