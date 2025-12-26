تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، يوم الجمعة أن إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يعد مثالًا آخر على الإجراءات غير القانونية التي تتخذها حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن هذه الخطوة من جانب إسرائيل، التي لا تزال سياساتها التوسعية قائمة ولا تدخر جهدًا في سبيل منع الاعتراف بدولة فلسطين، تدخلًا صريحًا في الشؤون الداخلية للصومال.

وأكد كيتشيلي، على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل جمهورية الصومال الاتحادية وإقليم أرض الصومال بما يعكس إرادة جميع الصوماليين.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي، حيث تولي أنقرة أهمية بالغة للسلام والأمن في القرن الأفريقي وتدعم بقوة وحدة أراضي الصومال.