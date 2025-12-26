السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال

أعلنت السعودية دعمها الكامل لسيادة الصومال بعد قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.

السعودية تدعم سيادة الصومال

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تأكيد المملكة لدعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، وتعبر عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية أنفصالية تخالف القانون الدولي.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، رفض المملكة لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال؛ لتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق.

الصومال يرفض الهجوم على سيادته

أعلن الصومال في وقت سابق من اليوم، رفضه الهجوم المتعمد على سيادته؛ من خلال اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال.

وأكد الصومال عزمه على اتخاذ كل التدابير الدبلوماسية والسياسية للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

وأشار الصومال إلى أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه، ولا يمكن فصله أو التصرف فيه.

إسرائيل تعترف بأرض الصومال

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بما تسمى دولة جمهورية أرض الصومال المستقلة، كأول اعتراف علني من دولة الاحتلال، باستقلال الإقليم الواقع في القرن الإفريقي.

ووقَّع الجانبان اتفاقًا لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء، وفتح سفارات.

وجاء الإعلان؛ بعد حوار طويل ومستمر بين الجانبين على مدار العام الماضي، كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس”.