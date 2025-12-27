قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب : قضية إبستين خدعة مستوحاة من الديمقراطيين

محمود نوفل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انه تم الآن العثور على مليون صفحة أخرى لقضية إبستين ، مشيرا إلى ان وزارة العدل الأمربكية تضطر لقضاء كل وقتها في هذه الخدعة المستوحاة من الديمقراطيين.

وقال ترامب في تصريحات له  متحدثا عن الحزب الديمقراطي: متى يقولون لا أكثر ويعودون للعمل  على قضية تزوير الانتخابات وما إلى ذلك . فالديمقراطيون هم الذين عملوا مع إبستين وليس الجمهوريين.

وأضاف ترامب قائلا : انشروا جميع أسمائهم وأحرجوهم وعودوا إلى مساعدة بلدنا. فاليسار الراديكالي لا يريد أن يتحدث الناس عن نجاح ترامب والجمهوريين.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ان جيفري إبستين مات منذ فترة طويلة معتبرا أنها مجرد مطاردة ساحرات أخرى.

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في مصر

تصميم رياضي وأداء مذهل.. لكزس تقدم أقوى سياراتها الكهربائية RZ 600e F Sport Performance

كيف تقوم بتغيير إطارات سيارتك على الطريق بدون كوريك؟

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. وازن بين مشاعرك وعقلك قبل القرار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

