ترامب : قضية إبستين خدعة مستوحاة من الديمقراطيين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انه تم الآن العثور على مليون صفحة أخرى لقضية إبستين ، مشيرا إلى ان وزارة العدل الأمربكية تضطر لقضاء كل وقتها في هذه الخدعة المستوحاة من الديمقراطيين.

وقال ترامب في تصريحات له متحدثا عن الحزب الديمقراطي: متى يقولون لا أكثر ويعودون للعمل على قضية تزوير الانتخابات وما إلى ذلك . فالديمقراطيون هم الذين عملوا مع إبستين وليس الجمهوريين.

وأضاف ترامب قائلا : انشروا جميع أسمائهم وأحرجوهم وعودوا إلى مساعدة بلدنا. فاليسار الراديكالي لا يريد أن يتحدث الناس عن نجاح ترامب والجمهوريين.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ان جيفري إبستين مات منذ فترة طويلة معتبرا أنها مجرد مطاردة ساحرات أخرى.