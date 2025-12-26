ترامب: سألتقى نتنياهو وزيلينسكي الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزوره في نهاية هذا الأسبوع.

لقاء ترامب مع زيلينسكي ونتنياهو

وقال ترامب في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية: "سيأتي زيلينسكي وبيبي جميعهم قادمون. سيأتون جميعًا. إنهم يحترمون بلدنا مجددًا".

ووفقًا لتقرير من شبكة إن بي سي، سيُطلع نتنياهو ترامب على التهديد المتزايد من إيران.

سيركز اجتماع ترامب مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية، على إدارة محطة زابوروجيا النووية، والسيطرة الإقليمية على دونباس، وهي الأراضي الشرقية التي تطالب بها موسكو.

وقد لاقت خطة زيلينسكي، التي وصفها مسؤولون أوكرانيون بأنها محاولة لإظهار المرونة دون التنازل عن أي أراضٍ، ردود فعل قليلة من واشنطن.

وجاء عرض زيلينسكي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بشرط أساسي: وهو سحب روسيا لقواتها من شريط أرضي مماثل في دونيتسك.

ولم تُبدِ روسيا أي مؤشر على استعدادها لقبول أي شيء أقل من السيطرة الكاملة على المنطقة، مما يُبرز الفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين الجانبين.

لكن ترامب أشار إلى أن الاقتصاد الروسي يمر بضغوط شديدة، قائلاً: "اقتصادهم في وضع صعب، بل في وضع صعب للغاية".