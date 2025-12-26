رسالة حاسمة من الاتحاد الأفريقي: صوماليلاند جزء لا يتجزأ من الصومال

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الجمعة رفض أي اعتراف بصوماليلاند، وجدد تأكيد التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة الصومال وسيادته.

الاتحاد الأفريقي يرفض الاعتراف بأرض الصومال

وأكد رئيس المفوضية موقف الاتحاد الأفريقي الثابت والمستمر، والمستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما احترام عدم رسوخ الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أكده قرار منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964.

ورفض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رفضاً قاطعاً أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بصوماليلاند ككيان مستقل، مذكراً بأن صوماليلاند لا تزال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وقال "يوسف" في بيان للاتحاد الأفريقي إن أي محاولة لتقويض وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي، وتُنذر بخطر إرساء سابقة خطيرة ذات تداعيات بعيدة المدى على السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة.

وأكد رئيس المفوضية مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن دعمه الكامل لجهود السلطات الصومالية الرامية إلى ترسيخ السلام، وتعزيز مؤسسات الدولة، والنهوض بالحكم الشامل.