السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم

أجرى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس اتصال هاتفي برجل الأمن ريان العسيري، الذي أنقذ أحد الأشخاص الذي حاول إنهاء حياته بالقفز من الدور العلوي بالحرم المكي أمس الخميس.

اتصال السديس برجل الأمن في الحرم

وقال الشيخ عبد الرحمن السديس، إن ماقام به رجل الأمن يُعد أنموذج مشرّف في حماية أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي وسلامة قاصديهما.

وحذر الشيخ السديس، أمس الخميس مما يعمد إليه بعض الأشخاص – وهم قلة – من محاولات إلقاء أنفسهم من الأدوار العلوية، مؤكدًا أن ذلك يُعد نوعًا من قتل النفس المحرَّم شرعًا.

وجاء تصريح السديس بعد محاولة أحد الأشخاص قتل نفسه في وقت سابق يوم الخميس بالقفز من الدور العلوي في الحرم المكي، إلا أن أحد أفراد الأمن تمكن من إنقاذه وأصيب الشخص بكسور ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودعا الشيخ السديس، قاصدي الحرمين الشريفين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتعظيم حرمة المكان، ومراعاة الآداب الشرعية فيهما، والانشغال بالعبادة والطاعة، بحسب ما أفادت به صحيفة الرياض السعودية.