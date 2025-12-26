إصابة 3 نساء .. اعتقال المشتبه في تنفيذه عمليات طعن بمترو باريس

أكد مكتب المدعي العام في باريس، يوم الجمعة اعتقال الشخص المشتبه في تنفيذه عمليات طعن في مترو باريس أسفرت عن إصابة 3 نساء.

حادث طعن في مترو باريس

شهد مترو العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة حادث طعن أسفر عن إصابة 3 نساء بجروح بينما فر المهاجم ولم يعتقل حتى الآن.

أفادت الهيئة المسؤولة عن تشغيل شبكة مترو باريس لوكالة فرانس برس أن ثلاث نساء تعرضن للطعن والإصابة في مترو باريس يوم الجمعة على يد مهاجم لا يزال طليقاً.

ووقعت الهجمات في ثلاث محطات مختلفة بوسط العاصمة وهي: محطة أوبرا، ومحطة الفنون والحرف بجوار حي ماريه، ومحطة الجمهورية، بحسب ما ذكرته هيئة النقل الباريسية (RATP).

وأضافت الهيئة: "لقد فرّ المهاجم".