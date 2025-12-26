زيلينسكي يعلن استعداده لإجراء استفتاء على خطة ترامب بشرط

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس يوم الجمعة بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع دونالد ترامب بشأن إطار عمل للسلام خلال لقائه بالرئيس الأمريكي يوم الأحد.

استفتاء على خطة ترامب

وأكد الرئيس الأوكراني لموقع أكسيوس أنه مستعد لعرض هذا الإطار على استفتاء شعبي إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

على الرغم من تأكيد زيلينسكي على إحراز تقدم كبير، إلا أن خطة ترامب لا تزال تتطلب تنازلات إقليمية مؤلمة من أوكرانيا في الشرق.

ولا يزال زيلينسكي يأمل في تحسين هذه الشروط، وقال إنه سيحتاج إلى الحصول على موافقة الشعب الأوكراني إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى موقف "قوي" بشأن الأراضي.

لقاء ترامب وزيلينسكي

,قال الرئيس زيلينسكي إنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، حذر زيلينسكي من أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان الاجتماع سيؤدي إلى اتفاق نهائي، لكنه أكد أن الجانبين سيسعيان إلى "إنجاز أكبر قدر ممكن من الاتفاقات"، بحسب ما أفادت شبكة سي إن إن.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أبدى الرئيس الأوكراني تفاؤلاً، فكتب في صحيفة "إكس" أنه "يمكن حسم الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد".