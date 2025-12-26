أبو الغيط: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند خطوة استفزازية ومرفوضة

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية بخصوص الاعتراف بإقليم “صوماليلاند” كدولة مستقلة، الصادر عن رئيس وزراء إسرائيل اليوم 26 ديسمبر 2025.

وأكد الأمين العام رفض الجامعة العربية لتلك الخطوة بشكل كامل باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي، وتعديًا سافرًا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

واعتبر أبو الغيط، أن تلك الخطوة من جانب قوة احتلال تمارس يوميًا انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار الفلسطيني، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، هي بمثابة اعتداء إسرائيلي على سيادة دولة عربية وأفريقية، بهدف العمل مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة، بعيدًا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال “صوماليلاند” جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها أمميًا، وأن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب تُشكل تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للصومال، وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.