قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند خطوة استفزازية ومرفوضة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
الديب أبوعلي

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية بخصوص الاعتراف بإقليم “صوماليلاند” كدولة مستقلة، الصادر عن رئيس وزراء إسرائيل اليوم 26 ديسمبر 2025.

وأكد الأمين العام رفض الجامعة العربية لتلك الخطوة بشكل كامل باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي، وتعديًا سافرًا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

واعتبر أبو الغيط، أن تلك الخطوة من جانب قوة احتلال تمارس يوميًا انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار الفلسطيني، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، هي بمثابة اعتداء إسرائيلي على سيادة دولة عربية وأفريقية، بهدف العمل مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة، بعيدًا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال “صوماليلاند” جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها أمميًا، وأن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب تُشكل تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للصومال، وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جامعة الدول العربية أبو الغيط أحمد أبو الغيط رئيس وزراء إسرائيل إسرائيل الجامعة العربية احتلال إقليم أرض الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية الصومال جمهورية الصومال الأمين العام لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

التنمية المحلية تعتذر لـ هبة صبيح.. والحريات تطالب محافظة بورسعيد بمحاسبة المتجاوزين

تخريج 168 طبيبا وطبيبة حاصلين على البورد الفلسطيني

الأطباء المصرية تحيّي تخريج 168 طبيبا فلسطينيا من قلب مجمع الشفاء

صورة من الضبطية

ضبط تشكيل من 4 أشخاص يهربون 11 كيلو بودرة حشيش في مطار القاهرة .. صور

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد