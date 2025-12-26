الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، يوم الجمعة بتصريحات شديدة اللهجة ضد إسرائيل مهددا بشن هجمات جديدة ضد تل أبيب لن تستطيع الولايات المتحدة إيقافها.

مواجهة جديدة بين الحوثي وإسرائيل

وأكد الحوثي، استعداد جماعته لجولة جديدة من الحرب مع إسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تستطيع إيقاف هجمات قواته، موضحا أن الجولات القادمة مع العدو الإسرائيلي جولات مؤكدة ولا شك في ذلك، ولا بد أن تكون الأمة في حالة يقظة.

وأشار الحوثي في خطاب متلفز إلى أنه يجب أن نكون في عمل مستمر، أنشطة مستمرة، وعي دؤوب، استعداد مستمر عمل لمواجهة ما هو قائم، واستعداد لما هو قادم، مؤكدًا أن مسارات الاستعداد العسكري في التصنيع وفي التطوير وغير ذلك مستمر.

وكشف عن استعداد للدخول في مواجهة جديدة ضد إسرائيل، لافتا إلى أن هناك نشاطًا واسعًا ونموذجيًا ومستمرًا في إطار التوجه الإيماني والتأكيد المستمر على ثبات موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن هناك استعدادًا للجولة القادمة والعمل على هذا العنوان ليل نهار لإدراك ما يحدث وما يسعى له الأعداء ويخططون له.

وأكد أن العدوان الأمريكي على اليمن بذل كل مساعيه لمنع الحوثي عن مواصلة الإسناد لغزة ومع ذلك فشل، مؤكدًا أن الأمريكي لم يتمكن بكل أنواع سلاح من إيقاف العمليات العسكرية في نصرة الشعب الفلسطيني.

واختتم زعيم الحوثيين بالقول: عملياتنا استمرت حتى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يتمكن الأمريكي من إيقافها مستقبلا.