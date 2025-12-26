تصعيد إسرائيلي في الخليل .. اعتقال مسنين ونساء وخطف أطفال من أسطح المنازل

شهدت الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، بعد الاعتقالات والاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية في بلدتي يطا وبيت أمر بمحافظة الخليل.

تصعيد إسرائيلي في الخليل

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت يوم الجمعة، مسنا وسيدة وأربعة أطفال من بلدتي يطا وبيت أمر بمحافظة الخليل.

وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الركيز، واعتقلت المسن سعيد العمور، بعد الاعتداء عليه من المستعمرين، الذين خربوا السياج بمحيط مسكنه، إلى جانب اعتقال سيدة وطفلها في منطقة الخالدية في البادية البدوية شرق يطا، واستولت على مركبة.

خطف أطفال فلسطينيين من المنازل

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وسيرت فرق المشاة في أزقتها، واعتقلت ثلاثة أطفال فلسطينيين وهم: أدم محمد طلال العلامي (14 عاما)، ومحمد غطفان طلال العلامي (13 عاما)، وخليل بسام خليل العلامي (15عاما) وذلك أثناء جلوسهم على سطح منزلهم في منطقة أبو الطوق القريبة من مدخل البلدة.

وقيدت قوات الاحتلال ، الأطفال الثلاثة، ونقلهم إلى داخل أحد معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.