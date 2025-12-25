قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تعليق من الشيخ السديس على محاولة شخص إنهاء حياته في الحرم المكي

قسم الخارجي

حذر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم الخميس مما يعمد إليه بعض الأشخاص – وهم قلة – من محاولات إلقاء أنفسهم من الأدوار العلوية، مؤكدًا أن ذلك يُعد نوعًا من الانتحار المحرَّم شرعًا.

حادثة الحرم المكي

وجاء تصريح السديس بعد محاولة أحد الأشخاص الانتحار في وقت سابق يوم الخميس بالقفز من الدور العلوي في الحرم المكي، إلا أن أحد أفراد الأمن تمكن من إنقاذه وأصيب الشخص بكسور ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودعا الشيخ السديس، قاصدي الحرمين الشريفين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتعظيم حرمة المكان، ومراعاة الآداب الشرعية فيهما، والانشغال بالعبادة والطاعة، بحسب ما أفادت به صحيفة الرياض السعودية.

واستشهد الشيخ السديس بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وقول النبي ﷺ: «مَن قتلَ نفسَهُ فهو في نارِ جهنَّم»، والعياذ بالله، وبيّن أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وعدم تعريضها للتهلكة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس الشؤون الدينية بجهود رجال الأمن البواسل، وما يبذلونه من حرصٍ ويقظةٍ دائمة في حفظ أمن الحرمين الشريفين، وضمان سلامة القاصدين، ومنع أي خطر قد يهدد أرواحهم أو أرواح غيرهم، مؤكدًا أن ما يضربه رجال الأمن من أروع صور الحرص والمسؤولية يُعد نموذجًا مشرّفًا لرجل الأمن السعودي، ويعكس رقي تعامله الأخلاقي والإنساني.

