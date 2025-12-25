المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب

كشفت مجلة فوربس عن قائمتها للشرق الأوسط 30Under30 لعام 2025 حيث سلّطت الضوء على نخبة من رواد الأعمال والمبدعين الشباب في المنطقة، والتي تفوق فيها المصريين بـ19 إسما.

المصريون في قائمة فوربس 30Under30

وقالت فوربس إن قائمة 2025 تضم 113 شابا وشابة من 24 جنسية، يقيمون في 18 دولة حول العالم واحتل الصدارة المصريون بـ19 شخصا.

وأوضحت فورس أن المركز الثاني تأتي السعودية بـ18 شخصا تليها لبنان بـ15 إلى جانب الإمارات والأردن بـ6 أشخاص لكل منهما.

وأشارت مجلة فوربس إلى أن الإمارات تحتل مركز الصدارة في استضافة 34 شخصًا من هؤلاء الشباب، وتأتي بعدها السعودية بـ 25، و15 في مصر، و11 في لبنان ويبلغ متوسط أعمار الشباب المصنّفين في القائمة 26.9 عامًا.

وقالت فوربس إن المبدعون الشباب تألقوا في النسخة السنوية الثامنة من قائمة الشرق الأوسط (30Under30) لعام 2025، التي تسلّط الضوء على الجيل القادم من القادة الشباب والمبدعين والمبتكرين وصنّاع التغيير، تحت سن الثلاثين في المنطقة، حيث يعيد هؤلاء الرواد رسم ملامح النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الرياضيين الذين يحققون إنجازات تاريخية، إلى الباحثين الذين يدفعون حدود العلوم إلى آفاق جديدة.