انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الخميس، بانقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.

انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، أسفر عن انقطاع التيار بعدما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأشارت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر طبية في مستشفى العودة ، إلى أن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.

وقالت مستشفى العودة إن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.