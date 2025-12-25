الجيش الأردني يشن غارات على تجار المخدرات والسلاح بالسويداء جنوب سوريا

شن الطيران الحربي الأردني غارات على تجار المخدرات والسلاح بريف مدينة السويداء جنوب سوريا.

وأفادت مصارد لفضائية "العربية" في نبأ عاجل بأن الغارات الأردنية استهدفت مواقع المهربين قرب قرية الشعاب بريف السويداء.

وأعلن الجيش الأردني قبل يومين، أنه يتعامل مع جماعات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية من المملكة.

وأوضحت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها أن الجيش يباشر منذ مساء الثلاثاء إجراءات لمواجهة محاولات التسلل والتهريب، بعد تقييم عملياتي واستخباري لتحييد الجماعات الخارجة عن القانون.

وقبل أيام أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات المسلحة الأردنية قدمت الدعم بطائرات مقاتلة خلال عملية استهداف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حيث استخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للأستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة للتنظيم.