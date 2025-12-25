قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا

الحداد
الحداد
ناصر السيد

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة بطرابلس، اليوم الخميس، الاتفاق مع تركيا على إرسال الصندوق الأسود وصندوق الاتصالات لطائرة الحداد إلى ألمانيا لتحليلهما بدقة.

الصندوق الأسود لطائرة الحداد

وأضافت في بيان لها أن اللجنة الأمنية الموفدة إلى أنقرة زودت تركيا بنتائج تحاليل DNA لبعض أسر ضحايا الطائرة لمقارنتها بهويات الضحايا، مشيرة إلى أن النائب العام التركي أبدى استعداده لإطلاع السلطات الليبية على المستندات وتسجيلات الكاميرات المتعلقة بحادثة الطائرة.

وأوضحت أن النائب العام التركي سيوجه مذكرة رسمية بالتحقيقات المشتركة إلى النائب العام الليبي.

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد، وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، أمس الأول الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي في أنقرة لحضور محادثات دفاعية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفقًا لمسؤولين أتراك.

أما الضباط الأربعة الآخرون الذين لقوا حتفهم في الحادث فهم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.

داخلية حكومة الدبيبة حكومة الدبيبة الصندوق الأسود لطائرة الحداد النائب العام التركي الصندوق الأسود الفريق أول محمد الحداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات

افتتاح الدورة 28 من معرض "صنع في دمياط"

سعر الذهب

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 25-12-2025

اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات المصرية يتمم تشكيل مجلس إدارته للدورة (2025-2029) بانتخاب محمد زكي السويدي رئيساً

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد