حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة بطرابلس، اليوم الخميس، الاتفاق مع تركيا على إرسال الصندوق الأسود وصندوق الاتصالات لطائرة الحداد إلى ألمانيا لتحليلهما بدقة.

الصندوق الأسود لطائرة الحداد

وأضافت في بيان لها أن اللجنة الأمنية الموفدة إلى أنقرة زودت تركيا بنتائج تحاليل DNA لبعض أسر ضحايا الطائرة لمقارنتها بهويات الضحايا، مشيرة إلى أن النائب العام التركي أبدى استعداده لإطلاع السلطات الليبية على المستندات وتسجيلات الكاميرات المتعلقة بحادثة الطائرة.

وأوضحت أن النائب العام التركي سيوجه مذكرة رسمية بالتحقيقات المشتركة إلى النائب العام الليبي.

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد، وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، أمس الأول الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي في أنقرة لحضور محادثات دفاعية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفقًا لمسؤولين أتراك.

أما الضباط الأربعة الآخرون الذين لقوا حتفهم في الحادث فهم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.