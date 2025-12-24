الرئاسة التركية تكشف تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي بأنقرة

أكدت الرئاسة التركية، أن الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية محمد علي الحداد وسقطت قرب العاصمة أنقرة أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها وطلبت هبوطًا اضطراريًا.

جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران.

وقال دوران: أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوجا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33 أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي وطلبت هبوطًا اضطراريًا.

وأشار دوران إلى أن مركز مراقبة الحركة الجوية أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوجا، مبينًا أن المطار اتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد.

ولفت إلى أن الطائرة بدأت بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين.

دوران أكد الوصول إلى حطام الطائرة بعد عمليات بحث بدأتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، مشددًا على أن كافة المؤسسات المعنية تواصل إجراءاتها اللازمة بدقة متناهية.

ودعا دوران إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية فقط بهذا الصدد، مؤكدًا أهمية تجاهل المعلومات غير المؤكدة والتكهنات ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب إعطاء مصداقية لمحاولات التضليل .