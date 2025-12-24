أمريكا تعلن عزمها إلغاء برنامج قرعة الهجرة العشوائية "اللوتري"



أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن إدارة ترامب ستوقف برنامج قرعة البطاقات الخضراء للمهاجرين الذي منح المشتبه به في حادثة إطلاق النار بجامعة براون تصريحاً قانونياً لدخول الولايات المتحدة قبل سنوات.

أنشأ الكونجرس برنامج التنوع للحصول على البطاقة الخضراء، المعروف اختصاراً بـ DV1، عام 1990 لجذب المهاجرين من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

وفي السنة المالية 2026، سيُسمح لـ 55,000 مهاجر بالدخول في قرعة للحصول على البطاقة الخضراء، شريطة ألا يكونوا من دول استقبلت أكثر من 50,000 مواطن أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية.



كما أعلنت إدارة ترامب عن تغييرات جذرية في عملية اختيار تأشيرة العمل H-1B، حيث استبدلت القرعة العشوائية التي كانت سارية لفترة طويلة بنظام مرجح يعطي الأولوية للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية والأجور الأعلى.



وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية أجور العمال الأمريكيين وظروف عملهم وفرص عملهم بشكل أفضل، مع تعزيز نزاهة برنامج تأشيرة H-1B لغير المهاجرين.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ماثيو تراجيسر: "لقد تم استغلال عملية الاختيار العشوائي الحالية لتسجيلات تأشيرة H-1B وإساءة استخدامها من قبل أصحاب العمل الأمريكيين الذين كانوا يسعون في المقام الأول إلى استيراد عمال أجانب بأجور أقل مما سيدفعونه للعمال الأمريكيين".

وقال: "إن نظام الاختيار المرجح الجديد سيخدم بشكل أفضل هدف الكونجرس من برنامج H-1B وسيعزز القدرة التنافسية لأمريكا من خلال تحفيز أصحاب العمل الأمريكيين على تقديم طلبات للحصول على عمال أجانب ذوي أجور أعلى ومهارات أعلى".

بموجب اللائحة الجديدة، لن تُمنح تأشيرات H-1B بعد الآن عن طريق القرعة العشوائية البحتة، كما كان متبعاً على مدى العقدين الماضيين. وبدلاً من ذلك، سيتم ترتيب الطلبات واختيارها من خلال عملية مُرجّحة تزيد من احتمالية حصول الأجانب ذوي المهارات العالية والأجور المرتفعة على التأشيرات، مع السماح في الوقت نفسه لأصحاب العمل بتقديم طلبات توظيف عمال من جميع مستويات الأجور.

ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 27 فبراير، وستُطبق خلال فترة التسجيل للسنة المالية 2026-2027.

يقتصر عدد تأشيرات H-1B الصادرة سنويًا على 65,000 تأشيرة، بالإضافة إلى 20,000 تأشيرة إضافية لحاملي الشهادات العليا من الولايات المتحدة.