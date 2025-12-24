قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
أخبار العالم

أمريكا تعلن عزمها إلغاء برنامج قرعة الهجرة العشوائية "اللوتري"

تغييرات من قبل الإدارة الأمريكية في القدوم الى الولايات المتحدة
تغييرات من قبل الإدارة الأمريكية في القدوم الى الولايات المتحدة
محمد على

 
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم  أن إدارة ترامب ستوقف برنامج قرعة البطاقات الخضراء للمهاجرين الذي منح المشتبه به في حادثة إطلاق النار بجامعة براون تصريحاً قانونياً لدخول الولايات المتحدة قبل سنوات.

أنشأ الكونجرس برنامج التنوع للحصول على البطاقة الخضراء، المعروف اختصاراً بـ DV1، عام 1990 لجذب المهاجرين من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة. 

وفي السنة المالية 2026، سيُسمح لـ 55,000 مهاجر بالدخول في قرعة للحصول على البطاقة الخضراء، شريطة ألا يكونوا من دول استقبلت أكثر من 50,000 مواطن أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية.


كما أعلنت إدارة ترامب  عن تغييرات جذرية في عملية اختيار تأشيرة العمل H-1B، حيث استبدلت القرعة العشوائية التي كانت سارية لفترة طويلة بنظام مرجح يعطي الأولوية للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية والأجور الأعلى.


وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية أجور العمال الأمريكيين وظروف عملهم وفرص عملهم بشكل أفضل، مع تعزيز نزاهة برنامج تأشيرة H-1B لغير المهاجرين.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ماثيو تراجيسر: "لقد تم استغلال عملية الاختيار العشوائي الحالية لتسجيلات تأشيرة H-1B وإساءة استخدامها من قبل أصحاب العمل الأمريكيين الذين كانوا يسعون في المقام الأول إلى استيراد عمال أجانب بأجور أقل مما سيدفعونه للعمال الأمريكيين".

وقال: "إن نظام الاختيار المرجح الجديد سيخدم بشكل أفضل هدف الكونجرس من برنامج H-1B وسيعزز القدرة التنافسية لأمريكا من خلال تحفيز أصحاب العمل الأمريكيين على تقديم طلبات للحصول على عمال أجانب ذوي أجور أعلى ومهارات أعلى".

بموجب اللائحة الجديدة، لن تُمنح تأشيرات H-1B بعد الآن عن طريق القرعة العشوائية البحتة، كما كان متبعاً على مدى العقدين الماضيين. وبدلاً من ذلك، سيتم ترتيب الطلبات واختيارها من خلال عملية مُرجّحة تزيد من احتمالية حصول الأجانب ذوي المهارات العالية والأجور المرتفعة على التأشيرات، مع السماح في الوقت نفسه لأصحاب العمل بتقديم طلبات توظيف عمال من جميع مستويات الأجور.

ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 27 فبراير، وستُطبق خلال فترة التسجيل للسنة المالية 2026-2027. 

يقتصر عدد تأشيرات H-1B الصادرة سنويًا على 65,000 تأشيرة، بالإضافة إلى 20,000 تأشيرة إضافية لحاملي الشهادات العليا من الولايات المتحدة.

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
