السلطات الروسية تحقق لكشف أسباب الانفجار الضخم في قلب موسكو

البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب
أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025
جامعة القاهرة تكرم رؤساء جامعات من أبنائها في احتفالية عيد العلم
الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم
عمليات إجلاء وتحذيرات من فيضانات مع عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
أخبار العالم

القسم الخارجي

أعلنت جهات التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل عنصرين من الشرطة جراء انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو.

وأكدت أن الحادث أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الأجهزة الأمنية، فيما لا تزال ملابسات الانفجار وأسبابه قيد التحقيق.

وقالت السلطات الروسية إن فرق التحقيق والأدلة الجنائية باشرت عملها في موقع الانفجار، وسط إجراءات أمنية مشددة، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة العبوة أو الجهة المحتملة المسؤولة عن الحادث، أو ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن عمل إرهابي أو حادث أمني آخر.

تحديات أمنية

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التحديات الأمنية داخل روسيا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، حيث شهدت موسكو وعدد من المدن الروسية خلال العامين الماضيين حوادث أمنية متفرقة، شملت تفجيرات وحرائق وهجمات بطائرات مسيرة، نسبت بعضها إلى عمليات تخريب مرتبطة بالحرب، أو إلى جماعات معارضة للنزاع.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت السلطات الروسية تحذيراتها من محاولات استهداف منشآت حيوية وشخصيات أمنية وعسكرية، في إطار ما تصفه بمساعٍ لزعزعة الاستقرار الداخلي، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية على الجبهة الأوكرانية، والتوتر المتصاعد مع الدول الغربية الداعمة لكييف.

حرب غير تقليدية

وتؤكد موسكو مرارًا أن الحرب لم تعد تقتصر على ساحات القتال في أوكرانيا، بل امتدت إلى ما تسميه "حربًا غير تقليدية" تشمل هجمات إلكترونية وأعمال تخريب داخل الأراضي الروسية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشديد إجراءاتها في العاصمة والمناطق الحساسة.

ولم تصدر السلطات الروسية حتى الآن أي بيان رسمي يربط بشكل مباشر بين انفجار موسكو والتطورات العسكرية في أوكرانيا، إلا أن توقيت الحادث يعزز المخاوف من مرحلة جديدة من التوتر الأمني الداخلي، في وقت تواصل فيه الحرب استنزاف الموارد العسكرية والاقتصادية لروسيا، وسط عقوبات غربية مشددة وضغوط سياسية متزايدة.

