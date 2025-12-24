قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب
أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025
جامعة القاهرة تكرم رؤساء جامعات من أبنائها في احتفالية عيد العلم
الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم
عمليات إجلاء وتحذيرات من فيضانات مع عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق

ليبيا
ليبيا
محمد على

أعلنت حكومة الوحدة في ليبيا الحداد الرسمي في عموم البلاد 3 أيام، بعد مقتل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد و4 من مرافقيه في تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار أنقرة مساء الثلاثاء.

قال وزير العدل التركي يلماز طونتش إن 'نيابة أنقرة باشرت تحقيقا بشأن حادث تحطم الطائرة الليبية'.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في بيان تلقي نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومستشاره محمد العصاوي دياب ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب أثناء عودتهم من أنقرة.

وقال الدبيبة 'نعلن الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية'.

ووجه الدبيبة وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادثة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

بدوره، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إن السلطات التركية أبلغتهم أنها وجدت حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش ومدير جهاز التصنيع العسكري وكل الجثامين.

وأضاف اللافي أن كل الترجيحات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، منوها إلى أن رئيس الأركان كان في مهمة رسمية في أنقرة بدعوة من نظيره التركي، مؤكدا أن حكومة الوحدة شكلت خلية أزمة عبر وزارة الدفاع وأنها تتبع بروتوكولات عسكرية في هذا الحادث.

بدوره، قال اللواء  خليفة حفتر  مساء الثلاثاء، إنه 'يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد الذي وافته المنية إثر حادث تحطم طائرته في الجمهورية التركية'.

وأضاف بيان لحفتر 'نعرب عن عميق الحزن لهذا المصاب الأليم ونتقدم بالتعزية إلى أسرة الفقيد الكريمة وإلى قبيلته وإلى مدينته ومن قبلهم الشعب الليبي كافة كما نعزي كافة ضباط ومنتسبي القوات المسلحة في فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفان ومسؤولية وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن وأعلوا مواقفهم المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى'.
 

حكومة الوحدة ليبيا الحداد الرسمي 3 أيام الفريق أول محمد علي الحداد وزير العدل التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

مشهد مؤلم في انهيار عقار إمبابة.. أم وأطفالها في أكياس الموتى

مشهد مؤلم في انهيار عقار إمبابة.. مصرع أم وأطفالها تحت الأنقاض

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: تنفيذ 588 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة تتجاوز 30 مليار جنيه

شبكات الكهرباء

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالعبور بالقليوبية لهذا السبب

جهود جامعية

مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث انتظام الامتحانات.. ويؤكد الجاهزية الكاملة لـ18كلية ومعهدين

بالصور

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

أغرب 5 أخطاء يفعلها الرجال وتُضعف القدرة الجنـ سية دون أن يشعروا

أغرب 5 أخطاء يفعلها الرجال وتُضعف القدرة الجنسية دون أن يشعروا
أغرب 5 أخطاء يفعلها الرجال وتُضعف القدرة الجنسية دون أن يشعروا
أغرب 5 أخطاء يفعلها الرجال وتُضعف القدرة الجنسية دون أن يشعروا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد