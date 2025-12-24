قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الملائكة لا يكتبون السيئات في رجب؟ .. لديك فرصة للنجاة من هلاك مُحقق
سجال بمجلس الأمن.. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات حول الملف النووي الإيراني
الصين تتهم مُهربين تايوانيين بالسيطرة على سفينة ألحقت أضرارًا بكابلات بحرية
حمادة صدقي: ثنائي الارتكاز «ضروري» أمام جنوب إفريقيا.. و«فتوح» يستحق المشاركة
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
أخبار العالم

الصين تتهم مُهربين تايوانيين بالسيطرة على سفينة ألحقت أضرارًا بكابلات بحرية

سفينة صينية في تايوان
سفينة صينية في تايوان
قسم الخارجي

صرحت السلطات الصينية اليوم الأربعاء بأن مواطنين تايوانيين اثنين قادا عملية تهريب باستخدام سفينة يقودها طاقم صيني، تسببت في إتلاف كابلات بحرية في وقت سابق من هذا العام.

وفي يونيو ، حكمت محكمة تايوانية على قبطان صيني لسفينة "هونغ تاي 58" المسجلة في توجو، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إتلاف كابلات بحرية عمدًا قبالة سواحل تايوان في فبراير ، في قضية أثارت قلق المسؤولين في تايبيه.

وفي 24 ديسمبر ، أعلن مكتب الأمن العام في ويهاي، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، أن تحقيقاته في الحادثة أظهرت أن رجلين تايوانيين كانا وراء عملية تهريب متعددة السفن لنقل بضائع مجمدة إلى الصين بشكل غير قانوني. 

وجاءت نتائج السلطات بعد استجواب سبعة من أفراد الطاقم الصينيين على متن "هونغ تاي 58"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكانت الصين قد اتهمت تايوان سابقاً بـ"التلاعب" باحتمالية تورطها في القضية، قائلةً إنها تُطلق ادعاءات قبل اتضاح الحقائق.

أعلن مكتب الأمن العام في ويهاي عن مكافأة تصل إلى 250 ألف يوان (45,650 دولارًا سنغافوريًا) لمن يدلي بمعلومات أو يقدم مساعدة بشأن المشتبه بهما التايوانيين اللذين يحملان لقبَي تشين وتشن، مضيفًا أنهما مدرجان على قائمة المطلوبين لدى مكتب الجمارك الصيني منذ عام 2014.

