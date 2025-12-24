الصين تتهم مُهربين تايوانيين بالسيطرة على سفينة ألحقت أضرارًا بكابلات بحرية

صرحت السلطات الصينية اليوم الأربعاء بأن مواطنين تايوانيين اثنين قادا عملية تهريب باستخدام سفينة يقودها طاقم صيني، تسببت في إتلاف كابلات بحرية في وقت سابق من هذا العام.

وفي يونيو ، حكمت محكمة تايوانية على قبطان صيني لسفينة "هونغ تاي 58" المسجلة في توجو، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إتلاف كابلات بحرية عمدًا قبالة سواحل تايوان في فبراير ، في قضية أثارت قلق المسؤولين في تايبيه.

وفي 24 ديسمبر ، أعلن مكتب الأمن العام في ويهاي، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، أن تحقيقاته في الحادثة أظهرت أن رجلين تايوانيين كانا وراء عملية تهريب متعددة السفن لنقل بضائع مجمدة إلى الصين بشكل غير قانوني.

وجاءت نتائج السلطات بعد استجواب سبعة من أفراد الطاقم الصينيين على متن "هونغ تاي 58"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكانت الصين قد اتهمت تايوان سابقاً بـ"التلاعب" باحتمالية تورطها في القضية، قائلةً إنها تُطلق ادعاءات قبل اتضاح الحقائق.

أعلن مكتب الأمن العام في ويهاي عن مكافأة تصل إلى 250 ألف يوان (45,650 دولارًا سنغافوريًا) لمن يدلي بمعلومات أو يقدم مساعدة بشأن المشتبه بهما التايوانيين اللذين يحملان لقبَي تشين وتشن، مضيفًا أنهما مدرجان على قائمة المطلوبين لدى مكتب الجمارك الصيني منذ عام 2014.