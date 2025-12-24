وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء بأن وفد من الحكومة الليبية المنتهية ولايتها التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، يتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة لمتابعة تطورات حادثة سقوط طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة.

تحطم طائرة الحداد

شهدت تركيا مساء الثلاثاء مقتل الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة، قرب أنقرة إلى جانب عدد من مرافقيه بعد استقلالهم طائرتهم الخاصة من طراز فالكون 50 والتي كانت متجهة إلى ليبيا.

ومساء الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء عن قرارين بشأن تحطم طائرة الفريق أول محمد الحداد قرب العاصمة التركية أنقرة في طريق عودته إلى ليبيا.

تحقيق ليبي في تحطم طائرة الحداد

وأكد الدبيبة إرسال وفد ليبي رسمي إلى أنقرة للوقوف على ملابسات حادثة تحطم الطائرة، موضحا عبر منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الوفد سيباشر الإجراءات المتصلة بالحادث، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

حداد 3 أيام في ليبيا

وفي السياق نفسه، أعلن الدبيبة الحداد الرسمي في ليبيا لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح المفقودين.

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة في ليبيا، قرب العاصمة التركية أنقرة، إلى جانب أربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

صلاح النمروش بديلا للحداد

كشفت فضائية العربية في نبأ عاجل، أن صلاح النمروش سيكلف رئيسا للأركان في ليبيا خلفا لمحمد الحداد، الذي قتل في تحطم طائرته في تركيا وهو في طريق عودته إلى ليبيا مع عدد من مرافقيه.