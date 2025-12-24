قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
«مشوّه.. لاعب عادي».. أسامة حسن يُثير الجدل بشأن عرض برشلونة لحمزة عبدالكريم
«الخطيب» تواصل معي.. أحمد شعبان يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي | فيديو
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-12-2025
الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة
خارطة طريق لمصر 2030.. مؤتمر MEPCON بأسوان يؤكد دور الجامعات في التحوّل للطاقة الذكية|تفاصيل
فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ .. اليوم
دعاء الفجر لتيسير كل ضائقة والفرج القريب.. لا تفوت أكثر أوقات اليوم بركة
الأرصاد تُطلق إنذارا: شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد والقاهرة اليوم
أسلحة ومرتبات شهرية.. تفاصيل صادمة عن الدعم الإسرائيلي السري لـ «الدروز» في سوريا
أخبار العالم

أسلحة ومرتبات شهرية.. تفاصيل صادمة عن الدعم الإسرائيلي السري لـ «الدروز» في سوريا

الدعم الإسرائيلي السري للدروز جنوب سوريا
الدعم الإسرائيلي السري للدروز جنوب سوريا
ناصر السيد

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، أن إسرائيل قدّمت بنادق وذخيرة وسترات واقية من الرصاص ومساعدات إنسانية إلى الميليشيات الدرزية في جنوب سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

دعم إسرائيلي للدروز في سوريا

جاءت عمليات الإنزال الجوي في 17 ديسمبر 2024، بعد تسعة أيام من تنحي الأسد، وشملت 500 بندقية أُرسلت إلى المجلس العسكري الذي يقوده الدروز.

ووفقًا للتقرير، يُزعم أن الشحنات كانت تهدف إلى مواجهة أحمد الشرع، الذي تولى زمام الأمور في سوريا بعد سقوط الأسد. 

وأكد التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين ينظرون إلى الشرع باعتباره تهديدًا أمنيًا نظرًا لقيادته السابقة لجماعة كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، واستمرار وجود مقاتلين متطرفين بين أنصاره.

يشمل الدعم الإسرائيلي للدروز معدات عسكرية غير فتاكة، كالدروع الواقية والإمدادات الطبية، ودفعات شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي لنحو 3000 من مقاتلي الميليشيات الدرزية.

بلغت عمليات تسليم الأسلحة ذروتها في أبريل 2025 وسط اشتباكات بين المقاتلين الدروز والقوات الموالية لعصبة، قبل أن تخف حدتها في أغسطس مع تحول إسرائيل نحو المفاوضات مع القيادة السورية الجديدة.

سقوط نظام الأسد

قبل الإطاحة بالأسد، أفادت التقارير أن إسرائيل درّبت مقاتلين دروزيين، وقدمت لهم التمويل عبر قوات سوريا الديمقراطية، وساعدت في تأسيس المجلس العسكري برئاسة طارق الشوفي تمهيدًا لتغييرات محتملة في النظام.

بعد سقوط الأسد، أفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية دخلت جنوب سوريا، وسيطرت على أراضٍ، وشنّت غارات جوية على مواقع عسكرية سورية للحد من سيطرة عصبة.

برزت خلافات داخلية بين الدروز السوريين ففي أغسطس ، انتقلت قيادة الميليشيات الدرزية من المجلس العسكري إلى الحرس الوطني الجديد الموالي للزعيم الروحي الشيخ حكمت الهجري، مما أدى إلى توترات بين القادة.

أسلحة ومرتبات شهرية تفاصيل صادمة الدعم الإسرائيلي السري ميليشيات جنوب سوريا جنوب سوريا دعم إسرائيلي للدروز في سوريا سقوط نظام الأسد

