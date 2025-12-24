عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟

شهدت تركيا مساء الثلاثاء مقتل الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة، قرب أنقرة إلى جانب عدد من مرافقيه بعد استقلالهم طائرتهم الخاصة من طراز فالكون 50 والتي كانت متجهة إلى ليبيا.

الطائرة المُحطمة بالفريق محمد الحداد

وكشف موقع "تركيا توداي" عن مواصفات الطائرة التي تحطمت وعلى متنها الحداد، حيث أوضحت أنها طائرة رجال أعمال فرنسية الصنع من إنتاج شركة داسو للطيران، وتحمل التسجيل «9H-DFS» طائرة نفاثة ثلاثية المحركات اشتهرت بالرحلات طويلة المدى.

وأضاف التقرير أن الطائرة صُنعت أواخر ثمانينيات القرن الماضي (1987–1988)، ما يجعل عمرها التشغيلي يناهز 37 إلى 38 عامًا، وهي فترة يعتقد الخبراء أنها شائعة نسبيًا في قطاع طيران الأعمال شريطة الالتزام ببرامج الصيانة والاعتماد الفني المعتمدة.

وتحمل الطائرة فالكون 50 على متنها من 6 إلى 9 ركاب، مع مقصورة مصممة للرحلات الطويلة، تقول الشركة المُطوِّرة إنها مجهَّزة بأنظمة ملاحة متقدمة بالنسبة لحقبة إنتاجها، وفق الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.

سرعة الطائرة فالكون 50

وتبلغ سرعة الطائرة القصوى نحو 900 كيلو متر في الساعة، بينما يصل مداها إلى حوالي 6 آلاف كيلومتر، ما يسمح لها بتنفيذ رحلات عابرة للقارات دون توقف، كما يمكنها الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة نسبيًا.

وبحسب سجلات الرصد الجوي إلى فإن الطائرة كانت نشطة في مطارات أوروبية ومتوسطية خلال السنوات الماضية؛ ما يعكس استخدامها المستمر في مجال الطيران الخاص قبل الحادث الأخير الذي أُعلن عن وقوعه قرب العاصمة التركية أنقرة أثناء رحلة متجهة إلى طرابلس - معيتيقة.