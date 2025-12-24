قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد

الفريق أول محمد الحداد
الفريق أول محمد الحداد
قسم الخارجي

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن تعازيه بوفاة الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة، و الفريق الفيتوري اغريبيل ورفاقهما إثر حادث تحطم طائرتهم في أنقرة.

تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد، وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي في أنقرة لحضور محادثات دفاعية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفقًا لمسؤولين أتراك.

أما الضباط الأربعة الآخرون الذين لقوا حتفهم في الحادث فهم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.

المشير خليفة حفتر ينعي محمد الحداد

وفي السياق نفسه، نعى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية برقية تعزية من المشير خليفة حفتر، جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم، يتقدم المشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم "حفتر"، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بخالص التعازي وصادق المواس اة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تحطم طائرته في الجمهورية التركية".

رئيس مجلس النواب الليبي الفريق أول محمد الحداد وفاة الفريق أول محمد الحداد تركيا المستشار عقيلة صالح رئيس أركان حكومة الدبيبة حكومة الدبيبة

