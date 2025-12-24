البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب

أعلنت البحرية الفرنسية ضبط شحنة مخدرات تقدر قيمتها بنحو 142 مليون دولار خلال عملية أمنية في بحر العرب، نفذت في إطار مهام قوة المهام المشتركة 150 المعنية بمكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، والتي تقودها المملكة العربية السعودية.

وأفادت المصادر بأن العملية أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت على متن قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات عبر أحد المسارات البحرية الدولية، مشيرةً إلى أن العملية جرت بعد تعقب ورصد استخباراتي دقيق وتنسيق بين القوات المشاركة في القوة الدولية.

وتعد قوة المهام المشتركة 150 إحدى أبرز التشكيلات البحرية متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة، وتختص بمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والقرصنة، وحماية أمن الملاحة البحرية في بحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي.

وأكدت القوات المشاركة أن هذه العملية تمثل ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي، ومنع استغلال الممرات البحرية في تمويل أنشطة غير مشروعة أو جماعات مسلحة.

وفيما لم تعلن بعد تفاصيل إضافية حول جنسية المهربين أو نوعية المخدرات المضبوطة، أكدت الجهات المعنية استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.