الجيش الأردني: نتعامل مع جماعات تهرّب الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أنها تتعامل مع جماعات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية من المملكة.

تهريب الأسلحة والمخدرات في الأردن

وأوضحت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها أن الجيش يباشر منذ مساء الثلاثاء إجراءات لمواجهة محاولات التسلل والتهريب، بعد تقييم عملياتي واستخباري لتحييد الجماعات الخارجة عن القانون.

وأكدت استمرار حماية أمن المملكة واستقرارها، تشديد الإجراءات لمنع تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر الحدود، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقبل أيام أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات المسلحة الأردنية قدمت الدعم بطائرات مقاتلة خلال عملية استهداف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حيث استخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للأستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة للتنظيم.

وأوضح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية أن: "هذه العملية حاسمة لمنع تنظيم داعش من التخطيط لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة".