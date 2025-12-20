الأردن: العملية في سوريا ضد داعش جزء من الحرب على الإرهاب

علق الجيش الأردني على مشاركته في الهجوم الأمريكي في سوريا ضد أهداف تنظيم داعش، قائلاً: "تأتي هذه المشاركة بالتعاون مع الولايات المتحدة، في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي هذه العملية في إطار الحرب على الإرهاب، ولمنع استغلال هذه المناطق كنقاط تهديد لأمن الدول المجاورة في المنطقة، لا سيما بعد أن أعاد تنظيم داعش بناء قدراته في جنوب سوريا".

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن ما لا يقل عن خمسة من أعضاء تنظيم داعش، بينهم قائد خلية، قُتلوا في غارات جوية أمريكية ليلاً في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

كما صرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأن المشتبه بهم من تنظيم داعش قُتلوا في غرب المحافظة، وأن الخلية كانت مسؤولة عن تشغيل الطائرات المسيرة في المنطقة.

في وقت سابق، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها ضربت أكثر من 70 هدفاً في سوريا.