أخبار العالم

مصادر أمريكية تحدد مدة عملية عين الصقر ضد داعش فى سوريا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
نقلت ‌‏NBC عن مسؤولين داخل البيت الأبيض توقعاتهم بأن تستمر العملية "عين الصقر "  ضد تنظيم داعش الإرهابي بسوريا لأسابيع أو حتى شهر.


وذكر المسؤولون الأمريكان أن هدف عملية "عين الصقر" بسوريا ضرب مواقع يحاول داعش إعادة تنظيمها.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف قواتها  أكثر من 70 هدفاً في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : كما قدمت القوات المسلحة الأردنية الدعم بطائرات مقاتلة. حيث استخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للأستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لتنظيم داعش.

ويدوره ؛ قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه العملية حاسمة لمنع تنظيم داعش من التخطيط لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأمريكيين وشركائنا في المنطقة بلا هوادة".

وتابع : بعد هجوم 13 ديسمبر على أفراد أمريكيين وسوريين، نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصراً إرهابياً.

وأكمل : وقد نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف في سوريا أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الستة الماضية للقضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا مباشرًا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي.

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

