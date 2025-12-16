قفزة تاريخية.. إيلون ماسك أول ملياردير تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

سجل الملياردير الأميركي إيلون ماسك رقماً غير مسبوق في تاريخ الثروات الشخصية، ليصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية حاجز 600 مليار دولار، وفق تقديرات نشرتها مجلة فوربس أمس الاثنين.

وجاءت هذه القفزة الكبيرة بعد قيام عدد من موظفي ومستثمري شركة سبيس إكس الفضائية، المملوكة لماسك، ببيع حصص من أسهمهم، ما رفع تقديرات قيمة الشركة بشكل كبير. واعتمدت فوربس على أسعار هذه الصفقات لتحديد قيمة حصة ماسك، ما انعكس مباشرة على ثروته الشخصية.

وكانت تقديرات فوربس قبل ساعات قليلة من التحديث تشير إلى أن صافي ثروة ماسك يبلغ نحو 500 مليار دولار فقط.

وترتكز ثروة ماسك أساساً على حصصه في شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس. بينما تعد تسلا شركة مدرجة في البورصة، فإن سبيس إكس شركة خاصة، ما يجعل تقييمها مرهوناً بأسعار أسهم الموظفين وجولات التمويل، وهو ما قد يتغير مستقبلاً.

وبالاستناد إلى الأسعار الأخيرة التي بيع بها أسهم موظفو سبيس إكس، رفعت فوربس تقدير القيمة الإجمالية للشركة إلى نحو 800 مليار دولار، ومن ثم ارتفعت تقديرات صافي ثروة ماسك إلى نحو 677 مليار دولار بعد احتسابه لحصته التي تبلغ قرابة 40%.

وفي تصريحات سابقة، توقع ماسك أن يصبح العمل خياراً وليس ضرورة خلال العقدين القادمين، مدفوعاً بتطورات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مؤكداً أن المال قد يفقد قيمته في المستقبل، فيما سيصبح العمل أشبه بـ"هواية شخصية"، مثل ممارسة الرياضة أو زراعة الخضروات في المنزل.