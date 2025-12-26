ترامب: زيلينسكي لا يملك شيئًا حتى أوافق عليه

قالت صحيفة بوليتيكو، يوم الجمعة إنها أجرت حوارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقدم نفسه بصفته الحكم النهائي في أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد، وصرح للصحفيين بأنه سيقدم معه خطة سلام جديدة من 20 بندًا.

يتضمن إطار الخطة منطقة منزوعة السلاح مقترحة، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.

مبادرة زيلينسكي لوقف الحرب

وفي مقابلة مع بوليتيكو ، بدا ترامب مترددًا تجاه مبادرة زيلينسكي الأخيرة، ولم يكن في عجلة من أمره لتأييد مقترح الرئيس الأوكراني؛ موضحا : "لا يملك شيئًا حتى أوافق عليه. لذا سنرى ما لديه".

وقال ترامب: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يُرام مع فلاديمير بوتين"، مُضيفًا أنه يتوقع التحدث مع الزعيم الروسي "قريبًا، بقدر ما أرغب".

جاءت تصريحات ترامب في اليوم التالي لمحادثة زيلينسكي مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووصف زيلينسكي تلك المحادثة بأنها "محادثة جيدة".