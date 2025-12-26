قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
أخبار العالم

ترامب: زيلينسكي لا يملك شيئًا حتى أوافق عليه

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
ناصر السيد

قالت صحيفة بوليتيكو، يوم الجمعة إنها أجرت حوارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقدم نفسه بصفته الحكم النهائي في أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد، وصرح للصحفيين بأنه سيقدم معه خطة سلام جديدة من 20 بندًا. 

يتضمن إطار الخطة منطقة منزوعة السلاح مقترحة، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.

مبادرة زيلينسكي لوقف الحرب

وفي مقابلة مع بوليتيكو ، بدا ترامب مترددًا تجاه مبادرة زيلينسكي الأخيرة، ولم يكن في عجلة من أمره لتأييد مقترح الرئيس الأوكراني؛ موضحا : "لا يملك شيئًا حتى أوافق عليه. لذا سنرى ما لديه".

وقال ترامب: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يُرام مع فلاديمير بوتين"، مُضيفًا أنه يتوقع التحدث مع الزعيم الروسي "قريبًا، بقدر ما أرغب".

جاءت تصريحات ترامب في اليوم التالي لمحادثة زيلينسكي مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووصف زيلينسكي تلك المحادثة بأنها "محادثة جيدة".

ترامب زيلينسكي مبادرة زيلينسكي الرئيس الأمريكي الرئيس الأوكراني فلوريدا منطقة منزوعة السلاح الضمانات الأمنية الأمريكية

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

