ترامب: الضربات ضد داعش في نيجيريا هدية عيد الميلاد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي ضد تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا هي بمثابة هدية عيد الميلاد.

قصف أمريكي لداعش في نيجيريا

وفي تصريحات سابقة قال ترامب إن الضربات الأمريكية جاءت ردا على قتل تنظيم داعش للمسيحيين "بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة، بل وحتى قرون".

أوضح ترامب في تصريحات لصحيفة بوليتيكو أن الضربة الأمريكية ضد داعش في نيجيريا كان من المقرر تنفيذها يوم الأربعاء، لكنه أمر بتأجيلها ليوم واحد لأسباب رمزية.

هدية عيد الميلاد

وقال ترامب: "كانوا سينفذونها في وقت أبكر، فقلت: لا، لنقدم لهم هدية عيد الميلاد... لم يتوقعوا ذلك، لكننا ضربناهم بقوة. دُمّر كل معسكر".

وأكدت الحكومة النيجيرية تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت عناصر من تنظيم “داعش” في شمال غربي البلاد، في تطور لافت يعكس تصاعد التعاون الأمني بين أبوجا وواشنطن في مواجهة الجماعات المسلحة الناشطة في واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا.

وجاء التأكيد النيجيري بعد إعلان الرئيس ترامب تنفيذ الضربة، مرفقًا بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا بشأن طبيعة العنف في نيجيريا وخلفياته الدينية.