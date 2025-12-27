قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
حسام الفقي

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد، برئاسة  الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة ، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والتنموية.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود محافظة الجيزة في تلبية احتياجات المواطنين، والدور المحوري للمحافظة في افتتاح المتحف المصري الكبير، فيما ثمّن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدعم العلمي والاستشاري الذي تقدمه جامعة القاهرة للمحافظة وسرعة الاستجابة لاحتياجاتها من خلال خبراتها ومراكزها البحثية،معربًا عن اعتزازه لحضوره اجتماع مجلس الجامعة، ومستعرضًا جهود المحافظة لتلبية رغبات قاطنيها البالغ عددهم 10 ملايين مواطن، واستقبالها نحو مليونى مواطن متردد يوميًا عليها للاستفادة من خدماتها.

واستعرض رئيس الجامعة أبرز إنجازات جامعة القاهرة خلال عام 2025، مثمنًا إشادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى وعي وثقافة طلاب الجامعة المشاركين في برنامج المعايشة بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما استعرض رئيس الجامعة زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، وبخاصة ما أسفرت عنه من توسيع نطاق التعاون الأكاديمي مع جامعة بكين، المصنفة في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا وفق تصنيف QS الإنجليزي، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التعاون من خلال إطلاق أربعة برامج ماجستير جديدة باللغة الإنجليزية، بنظام الدراسة لمدة عامين (عام بجامعة القاهرة وعام بجامعة بكين)، في تخصصات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، والإدارة، والآثار والحفريات، والصحة العامة والتمريض.

وناقش المجلس تعزيز أوجه التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة، حيث قدّم رئيس الجامعة لسيادة محافظ الجيزة الدليل الاسترشادي للهوية البصرية للمحافظة، والذي تم إعداده ليكون إطارًا متكاملًا يعكس الخصوصية الحضارية والتاريخية للمحافظة، ويُسهم في توحيد الصورة الذهنية والرسالة البصرية لها في مختلف الفعاليات والمشروعات.

كما تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تفعيل المشاركة الطلابية في مختلف أنشطة المحافظة، ولاسيما في ملفات محو الأمية، والتوعية السلوكية والمجتمعية، وتعزيز الانتماء الوطني، ودعم المبادرات التنموية ذات البعد الخدمي والإنساني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

كذلك ناقش المجلس الخطوات التنفيذية التالية على قرار إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل ترتيبات التنفيذ والتشغيل، كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي لإجراءات إنشاء فرعي الجامعة بكل من الدوحة والرياض، ومتابعة استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع الإقليمي وتدويل التعليم.

وقرر المجلس اعتماد تشكيل لجنة لحصر المكاتب والمعامل والقاعات غير المستغلة داخل كليات ووحدات الجامعة، وإعادة توزيعها وفق ضوابط الاستخدام بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة العمل الجامعي.

كما وافق المجلس على اعتماد تشكيل لجنة متحف جامعة القاهرة الكبير، لتتولى إعداد التصور العام للمتحف، ودراسة الجوانب الهندسية والمعمارية، ووضع آليات الإدارة والتشغيل والتمويل المستدام.

واعتمد المجلس قواعد وشروط القبول والتحويل بالبرامج الخاصة، مع تحديد الأعداد وفق الحد الأدنى للقبول وسعة الكليات وإمكاناتها، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

ووجّه رئيس الجامعة عمداء الكليات بحصر الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية بسبب ظروفهم الاجتماعية، على أن تتولى الجامعة سدادها في إطار دورها الاجتماعي تجاه طلابها.

كما أقر المجلس تعديلات عدد من اللوائح الدراسية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتدشين زمالة كلية الإعلام، واعتماد التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

ووافق المجلس على زيادة رأس مال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، ودعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وتخصيص مخصصات مالية للتحضير لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي 2026 (CU AI NEXUS)، دعمًا للابتكار والمشروعات الطلابية.

ووافق المجلس، على إجراء التعديلات على مقترح تدشين زمالة كلية الإعلام في تخصصات قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية. كما وافق على بعض التعديلات على بنود اللائحة الداخلية للدراسات العليا المحدثة بالمعهد القومي للأورام، واستيفاء الملاحظات على لائحة برنامج الدبلوم والماجستير المهني في (الإعلام البيئي – الإعلام الرياضي) بكلية الإعلام بناء على توصية رئيس اللجنة المشكلة من لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق المجلس، على انعقاد مناقشة شرفية للطالبة/ سلوى محمود حنفي محمد - رحمها الله - المقيدة بدرجة الدكتوراه تخصص (فلسفة التربية الفنية) بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2018/2017 والتي وافتها المنية تكريمًا على مجهودها في القسم العلمي للتربية الفنية قسم أشغال معادن.

رئيس جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة أحمد لطفي السيد

