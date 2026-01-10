الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب

أ ش أ

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بدءاً من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الهيئة، أنه سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة السورية، مع سحب أسلحتهم.

وأوضحت أن الجيش سيشرع فى تسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود بحلب.

ومن جانبه؛ قال محافظ حلب عزام الغريب، إن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم ينفذ "اتفاق أبريل" بخصوص خروج قواته من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وجعل منها منطلقاً لاستهداف مواقع الجيش والأمن الداخلي والأحياء المجاورة.

وأكد الغريب، خلال مؤتمر صحفي، أن انتهاكات تنظيم (قسد) تكررت مراراً، والدولة تحلت بالصبر ودعت للتهدئة حفاظاً على حياة المدنيين، واستدرك قائلا: "لكن قسد صعدت اعتداءاتها على أحياء حلب وتسببت بمقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 70 معظمهم نساء وأطفال".

وأضاف: أنه فور انتهاء الجيش من عمليات التمشيط بدأت مؤسسات الدولة الخدمية بدخول هذه الأحياء بالتنسيق مع الجيش.

وتطرق إلى أنه تم استقبال 155 ألفاً من النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وتم تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب والتي تضم مديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتعاون الدولي لتأمين احتياجات الأهالي.