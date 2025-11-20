في عيد ميلادها الـ 46 .. إطلالات تكشف عن أناقة هند صبري | شاهد

يصادف اليوم 20 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة هند صبري والتي أتمت عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذلك مازالت تحافظ على رشاقتها وأناقتها التي تجعلها محط أنظار الجميع.

إطلالات هند صبري

تحرص الفنانة التونسية هند صبري على مشاركة متابعيها من حين لأخر بأحداث جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في أختيار الملابس التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال.

تقوم هند صبري بأختيار الأزياء التي تتناسب معها وتكشف عن رشاقتها، تفضل تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد هند صبري على تسريحات شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، واختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.