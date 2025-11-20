قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نانسي عجرم تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم
هاجر هانئ

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأسود واتسم بأنه ذا أكمام مكشوفة، كما تميز التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم صور نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

أسر ضحايا واقعة المدرسة الدولية بالسلام تغادر مقر النيابة

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد