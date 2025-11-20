نانسي عجرم تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأسود واتسم بأنه ذا أكمام مكشوفة، كما تميز التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.