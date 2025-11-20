بعد إعلان طلاقهما.. صور جمعت بين عصام صاصا وزوجته

أعلنت جهاد أحمد، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا، عن انفصالها عنه، وذلك من خلال ستوري عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية حول أسباب الانفصال.

وقالت جهاد في: “الحمد لله على كل شيء.. تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى ، صورا من جلسة تصوير لطليقة الفنان الشعبى عصام صاصا ، جهاد ماهر.

وعلق البعض على خضوع ماهر، لعمليات النحت، وذلك بعد ظهورها بخصر منحوت و متناسق .

شهدت الشهور الماضية سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي وضعت مؤدي المهرجانات عصام صاصا في صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدءًا من حادث مأساوي على الطريق الدائري، وصولًا إلى واقعة مشاجرة صاخبة داخل ملهى ليلي بالمعادي، وفيما يلي نرصد أبرز المحطات التي مر بها.



