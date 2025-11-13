6 ديسمبر| أولى جلسات محاكمة عصام صاصا في واقعة مشاجرة المعادي

حددت جهات المختصة، 6 ديسمبر أولى جلسات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي والتي أسفرت عن إصابات وتلفيات في المكان وعدد من السيارات.

كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت داخل الملهى الليلى أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلى.



وتطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، حيث تبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش.

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى وفر هاربا.